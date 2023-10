W centralnym miejscu miasta, przy żarskim ratuszu odbyła się uroczystość przekazania specjalistycznego sprzętu strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka otrzymała dwa nowe wozy bojowe.

To kolejne wydarzenie związane z doposażaniem lubuskich strażnic. Był to także ważny dzień dla druhów OSP z miejscowości nadodrzańskich. Do nich trafiły z kolei łodzie ratownicze. Jak mówią zawodowi, ale i ochotnicy, jest to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz w sprawne działanie w służbie strażaków: