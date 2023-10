Śpiwory, poduszki i karimaty – to wyposażenie niektórych pracowników komisji wyborczej przy londyńskiej New Cavendish Street. Część jej członków spędziła tu przedwyborczą noc.

Rekordowa liczba zarejestrowanych przed wyborami, potrójne głosowanie i doba na policzenie głosów: pracowników komisji wyborczych w Zjednoczonym Królestwie czeka ciężka praca. Niektórzy rozpoczęli ją w lokalu wyborczym, niemal od razu po przebudzeniu. Nie trzeba było dojeżdzać.

„Wszystko po to, by upewnić się, że się nie spóźnimy, że będziemy przygotowani. I że wyśpimy się tak dobrze, jak to możliwe”