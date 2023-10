Trwa przebudowa drogi powiatowej łączącej Żagań z granicą województwa. Wykonawca zdemontował kolejny z mostów na ulicy Żelaznej. Pierwszy z obiektów jest już przejezdny. Na razie korzysta z niego firma realizująca prace.

To największa inwestycja w powiecie żagańskim. Jej koszt to ponad 90 milionów złotych. – Tak ogromnego zadania powiat nie pamięta od lat. I choć są to prace złożone i skomplikowane, aż miło patrzeć na ten postęp – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

– Po rozbiórce starej konstrukcji przystępujemy do pierwszych prac związanych z palowaniem – zaznacza Henryk Janowicz:

Dodajmy, że zakończenie prac przy drodze powiatowej przewidziane jest do września przyszłego roku.