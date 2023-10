Ta kampania była bardzo pracowita, ale niestety ze strony naszych przeciwników była też niebywale wręcz agresywna, niebywale wulgarna – ocenił w piątek w TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że „to oznacza degradowanie naszego społeczeństwa, całkowicie celowe”.

„To jest naprawdę coś ogromnie niepokojącego, smutnego, bo to oznacza degradowanie naszego społeczeństwa, degradowanie naszego narodu i to takie degradowanie całkowicie celowe, odwoływanie się do tych najgorszych grup społecznych, bo takie w każdym społeczeństwie istnieją” – mówił prezes PiS. Dodał, że „bardzo byłoby źle, gdyby ta tendencja się utrzymała”. „My zrobimy wszystko, żeby została cofnięta”

– zapewnił.

Jak dodał, w niedzielę zdecydujemy, czy „ten dorobek, który przyniosły ostatnie lata, ostatnie osiem lat, ten ustrój dużo bardziej sprawiedliwy i efektywny niż poprzedni zostanie utrzymany, czy zmieciony z powierzchni ziemi, co Donald Tusk zapowiada”.