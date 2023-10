W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie trwa XIII Ogólnopolski Lubuski Puchar osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym. W zawodach biorą udział niepełnosprawni strzelcy z Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztynka, Polkowic, Szczecina, Warszawy i Zielonej Góry.

Ten turniej to duże międzynarodowe wydarzenie. – Wszyscy chcą tu do nas przyjeżdżać – mówi Danuta Tarnawska, prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” w Zielonej Górze:

Cały ośrodek w Drzonkowie jest przystosowany dla sportowców niepełnosprawnych. – Drzonków to stolica sportowców niepełnosprawnych, jesteśmy z tego dumni – podkreśla Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Jak podkreśla Szymon Sowiński, jeden ze strzelców zakwalifikowanych do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu, możliwość reprezentowania kraju na ogólnoświatowej imprezie sportowej to powód do dumy i radości:

Strzelectwo to sport wymagający ogromnego skupienia. – To ważne, aby osoby niepełnosprawne mogły uprawiać sport, który kochają – mówi Marzena Pruchniak, była reprezentantka kraju w strzelectwie:

W turnieju bierze udział wielu utytułowanych strzelców. – Są tu mistrzowie kraju i świata oraz olimpijczycy – podkreśla Marek Marucha, trener strzelców z zielonogórskiego klubu ,,Start” oraz trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych:

Dzisiaj i jutro odbywają się eliminacje, a w niedzielę od godziny 9:30 w finale zmierzą się najlepsi zawodnicy turnieju.