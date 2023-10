Szybkość przemieszczania się po Europie ma znaczenie strategiczne. Zwłaszcza w zakresie transportu wojsk i sprzętu na wschodnią flankę – powiedział w rozmowie PAP emerytowany generał dywizji armii amerykańskiej John Gronski pytany o komentarz do budowy w Polsce CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Proszony o komentarz generał odniósł się do projektu zbudowania w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego (CKP), który miałby powstać na obszarach m.in. gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, w odległości ok 40 km od Warszawy. Gnerał Gronski jako były zastępca dowódcy wojsk amerykańskich w Europie z siedzibą w Wiesbaden, w Niemczech, koncentrował się na znaczeniu militarnym obiektu. Podkreślił, że wszystko, co sojusznik NATO może zrobić, aby ułatwić poruszanie się w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego, jest bardzo cenne.

W niedawnym wystąpieniu na temat CKP prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że kompleks będzie pełnić funkcję globalnego centrum komunikacji. Podnosił m.in. potrzebę sprawnego transportu oraz zaopatrzenia dla żołnierzy i obiektów wojskowych.

W sytuacji, kiedy wywołana przez prezydenta Putina wojna na Ukrainie, a zagraniczna pomoc dla tego kraju przechodzi w dużej mierze przez Polskę, generał zaznaczył, że kiedy żołnierze i sprzęt dotrą do Centralnego Portu Komunikacyjnego, należy je szybko przesunąć na wschód.

„Linie kolejowe i szerokie autostrady są niezbędne, aby żołnierze i sprzęt mogli dotrzeć tam, gdzie muszą. Będą tam albo w celu odstraszania, albo prowadzenia walki”

– wyjaśnił Gronski.

Zwracając uwagę na podobne węzły transportowe o przeznaczeniu wojskowym wymienił system tranzytowy Clarksville (CTS) w Clarksville w stanie Tennessee. Korzysta z niego baza armii USA Fort Campbell i 101. Dywizja Powietrzno-Szturmowa.

„Istnieje także wiele innych przykładów transportu odgrywającego ważną rolę militarną. Podczas wojny secesyjnej generał Grant wykorzystywał pociągi dla wojskowych celów. Dwight Eisenhower był odpowiedzialny za system autostrad międzystanowych na terenie Stanów Zjednoczonych, stworzony w ramach amerykańskiej strategii obronnej”

– zauważył generał.

Dalsza część tekstu pod wideo.

Co Polska powinna traktować priorytetowo?

Wskazał on także na kluczowe czynniki, które polski rząd powinien potraktować priorytetowo, aby zapewnić pomyślny rozwój i integrację CPK z regionalnymi i międzynarodowymi strategiami bezpieczeństwa.

„Niezbędne będą linie kolejowe i autostrady prowadzące do i z CPK. Dobre lotnisko bez dodatkowych arterii transportowych miałoby niewielką wartość”

– przekonywał.

Pytany o potencjalny wpływ Centralnego Portu Komunikacyjnego na infrastrukturę NATO i zdolności strategiczne w regionie, zwłaszcza w świetle roli Polski jako członka zachodniego sojuszu obronnego generał Gronski skwitował krótko:

„CPK zwiększy możliwość „szybkiego przemieszczania NATO”

– ocenił.