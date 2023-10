Gmina Lubsko przystępuje do remontu ulicy Szkolnej. Do przetargu stanęły 3 firmy. Urząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 70 procent kwalifikowanych kosztów projektu.

Najtańszą ofertę złożyła firma z Gubina. – Na realizację tych prac od dłuższego czasu czekają mieszkańcy. Cieszy nas fakt otrzymania środków zewnętrznych – mówi Janusz Dudojć burmistrz Lubska:

– Wyłoniliśmy już wykonawcę tych prac – podkreśla włodarz Lubska:

Dodajmy, że planowana do remontu droga to długość około 600 metrów.