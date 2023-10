Ponad 5,5 miliona złotych otrzymała gozdnicka gmina na inwestycje. Środki zewnętrzne przeznaczone zostaną na sfinansowanie przebudowy dróg miejskich.

W miejscowości po remontach oddano do użytku ulice Sikorskiego, Akacjową, Leśną czy Witosa. – Dążymy do tego, aby wyremontować jak najwięcej arterii. Tym bardziej cieszy dofinansowanie do kolejnych robót – mówi burmistrz Krzysztof Jarosz:

– Nie zapominamy także u ulicy Strzeleckiej. Tam też potrzebne są kompleksowe prace – zaznacza burmistrz Jarosz:

Dodajmy, że dofinansowanie do zadań stanowi 95 procent wartości inwestycji.