Zabezpieczane są komputery, sprzęt elektroniczny, policja dociera do potencjalnych ofiar, tak żeby stworzyć im warunki do szybkiego złożenia zeznań w prokuraturze. Również pan Wardęga jest w kontakcie z policją i prokuraturą żeby złożyć wyczerpujące zeznania jako świadek – powiedział w piątek szef MSWiA, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński pytany o aferę pedofilską wśród youtuberów.

Szef MSWiA podkreślił, że sprawy pedofilskie muszą być bezwzględnie zwalczane.

– W tej sprawie już trwają przeszukania i zabezpieczania materiału dowodowego podejrzewanych. Zabezpieczane są komputery, sprzęt elektroniczny, policja dociera do potencjalnych ofiar, tak żeby stworzyć im warunki do szybkiego złożenia zeznań w prokuraturze

– powiedział.

Zaznaczył, że również pan Wardęga (ujawnił aferę) jest w kontakcie z policją i prokuraturą żeby złożyć wyczerpujące zeznania jako świadek.

– Jeżeli doszło do przestępstwa, a wiele na to wskazuje, niezależnie od statusu społecznego, bo mówimy tu o osobach bardzo popularnych w mediach społecznościowych, to te osoby poniosą konsekwencje

– podkreślił.

Przypomniał, że do walki z cyberprzestępczością powołano specjalną grupę w policji – CBZC – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zawiadomienie i działania prokuratury to efekt afery, którą ujawnił youtuber Sylwester Wardęga, publikując film o możliwych kontaktach pedofilskich dwóch znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego. Sprawa wzburzyła świat polskiego internetu, zwłaszcza środowisko youtuberów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w czwartek (5 października), że w sprawie trwają intensywne czynności procesowe, przesłuchiwani są pierwsi świadkowie, zabezpieczany jest też materiał dowodowy.

Jak informowała wcześniej Komenda Główna Policji, w związku z aferą pedofilską wśród youtuberów, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyło materiały, które są analizowane. Czynności wykonują również stołeczni policjanci.

Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się w czwartek (5 października) do tych informacji napisał na portalu X (dawniej Twitter), że w sprawie prowadzone są dalsze czynności.

– napisał premier.

Podziękował też ministrowi SWiA Mariuszowi Kamińskiemu i wiceszefowi tego resortu Maciejowi Wąsikowi „za bardzo sprawne działanie”.

– napisał premier Morawiecki.

Zbigniew Ziobro był w piątek (6 października) gościem studia PAP. Minister zapytany został m.in. o śledztwo prowadzone wobec niektórych polskich youtuberów. Szef resortu sprawiedliwości, pytany o to, czy podejrzewane w tej sprawie osoby mogą ukrywać się za granicą potwierdził, że przynajmniej jedna z nich może znajdować się poza Polską.

– Ten człowiek miał być za granicą, kiedy ta sprawa była ujawniona. Ale to nie stoi na przeszkodzie, bo po to mamy instrumenty współpracy międzynarodowej, że jeżeli prokuratura podejmie decyzję, uzna to za właściwe, to z nich skorzystamy