Dziś obchodzimy radosne święto. To Światowy Dzień Uśmiechu. Jest zatem sposobność, aby uczcić go należycie uśmiechając się promiennie do innych, zarażając ich optymizmem i radością. Wydarzenie wiążące się z optymizmem i uśmiechem obchodzone jest w pierwszy piątek października już od 1999 roku.

Pomysłodawcą Światowego Dnia Uśmiechu był autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi znanej pod nazwą „smiley face”. Warto dzielić się bezinteresownie radością życia i promiennym uśmiechem, w końcu śmiech, to zdrowie. Potwierdza to nawet dziedzina nauki zwana gelotologią. Uśmiech przyczynia się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu, rozluźnia nas i odstresowuje: