Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji czytelniczej pod nazwą „Czytamy z sercem”. Dziś książnicę odwiedziły dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 7.

Celem kampanii jest zachęta najmłodszych do sięgania po książki, ale również zwrócenie uwagi na zdrowie. – Mimo, iż jest to trzecia edycja w kraju przystąpiliśmy do niej po raz pierwszy, ale chcemy ją kontynuować w przyszłych latach. Za nami już kilka spotkań w ramach projektu – mówi Małgorzata Pawłowska z oddziału dla dzieci żarskiej placówki:

– Akcja jest jak najbardziej trafiona i potrzebna. Edukujemy nasze dzieci od najmłodszych lat na wiele tematów, w tym dbałości o zdrowie. Spotkanie w bibliotece to także oswajanie dzieci z książkami – mówi Marta Chabraszewska z miejskiego przedszkola:

Same dzieci podkreślają, że serce jest ważne. – Żeby było zdrowe musimy o nie dbać. I trzeba mieć w nim ciepłe uczucia – dodają przedszkolaki:

Akcja „Czytamy z sercem” rozpoczęła się 29 września.