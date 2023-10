Gmina Lubsko otrzymała środki zewnętrzne na wykonanie niezbędnych prac budowlanych przy zabytkowym kościele w Dłużku. Dofinansowanie to kwota 2 milionów złotych.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – Cieszy nas to, że otrzymujemy kolejne pieniądze na to, aby chronić piękne i zabytkowe obiekty. A kościół w miejscowości z pewnością do takich należy – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Dodajmy, że świątynia w Dłużku została wzniesiona w XIV wieku.