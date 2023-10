4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Niestety, nie jest on radosny dla wszystkich. W schronisku w Zielonej Górze przebywa bardzo dużo psów i kotów, które czekają na nowy dom.

Pracownicy zielonogórskiego schroniska zachęcają do adopcji. – Jeśli ktoś jest zainteresowany przygarnięciem zwierzęcia do domu, we wszystkim chętnie mu pomożemy – podkreśla Monika Nowak, kierowniczka schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze:

Osoby, które nie mają możliwości zabrania zwierzęcia do domu, mogą zapisać się do wirtualnej adopcji. – Wystarczy wybrać sobie pupila i przelewać co miesiąc pieniążki na jego utrzymanie – mówi kierowniczka:

Oprócz adopcji, tej zwyczajnej, jak i wirtualnej, są inne sposoby na to, aby wesprzeć schronisko. – Można stworzyć zwierzakom dom tymczasowy albo przynieść potrzebne materiały – podkreśla Wiktoria Stein, wolontariuszka zielonogórskiego schroniska:

Schronisko jest otwarte dla mieszkańców. – Zapraszamy na spacery z naszymi podopiecznymi – zachęca wolontariuszka:

Wszystkie akcje charytatywne i informacje o możliwości niesienia pomocy zwierzętom znajdują się na stronie schroniska otozschroniskozg.pl.