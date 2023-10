Trwa drugi dzień ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych związanych z sadzeniem drzew. Swój wkład w piątą już edycję wydarzenia może mieć każdy, kto odwiedzi jedno z 429 nadleśnictw w kraju i odbierze wybrane przez siebie drzewko.

Leśnicy poinstruują również, jak jak prawidłowo je posadzić, aby z małej sadzonki po latach wyrosła okazała lipa czy modrzew. Drzewka wydawane są nieodpłatnie, więc warto zajrzeć na kilka minut do pobliskiego nadleśnictwa i przyczynić się do tego, że przybędzie zieleni w okolicy. Wśród oferowanych sadzonek są też takie, które będą owocować, więc można przyczynić się również do tego, że pomożemy przetrwać zimę ptakom i małym gryzoniom leśnym. O tym, że lasy w życiu człowieka wiedzą także przedszkolaki: