– „Ważne, z kim podróżujesz – od lat” to cykl wywiadów wideo z osobami, które niegdyś pracowały w Polskich Liniach Lotniczych LOT i tworzyły najbardziej rozpoznawalną zagranicą polską markę. Nawiązuje do najnowszej kampanii przewoźnika – „Ważne, z kim podróżujesz”.

– W rozmowach przed kamerą, byli pracownicy PLL LOT, dzielą się z widzami nieznanymi dotąd opowieściami z historii Polskich Liniach Lotniczych LOT, które 1 stycznia będą obchodziły 95-lecie istnienia.

– Małgorzata Nowotnik, bohaterka kolejnego materiału z cyklu „Ważne, z kim podróżujesz – od lat”, która w latach 1971-1986 pracowała jako stewardesa w Polskich Liniach Lotniczych LOT, opowiedziała między innymi o podróżach w czasach, gdy były one dostępne tylko dla nielicznych, nietypowych sytuacjach na pokładzie i cechach idealnej stewardesy.

Na pokłady samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT Małgorzata Nowotnik trafiła z pracy przy obsłudze samolotów na lotnisku Ławica w Poznaniu. W chmury zawiodła ją nie tylko chęć podróżowania i poznawania ciekawych osób, ale również miłość. To właśnie w PLL LOT Małgorzata poznała swojego przyszłego męża i kapitana – Mariana Nowotnika. I tak w pracy na pokładach narodowego przewoźnika spędziła 15 lat. Gdy na świecie pojawił się syn lotniczego małżeństwa – Piotr – Małgorzata przeszła do obsługi naziemnej pasażerów.

Zawód stewardesy od lat cieszy się prestiżem, Jest również niezwykle pożądany – na jedno miejsce bywa niekiedy więcej chętnych niż na elitarną uczelnię. Czy tak samo było w latach 70. i 80?

Kampania „Ważne, z kim podróżujesz” jest odzwierciedleniem wartości i dziedzictwa PLL LOT, dlatego linie akcentują znaczenie osób, które przed laty budowały markę narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT od dekad są wizytówką Polski i prawdziwym towarzyszem spełniania podróżniczych marzeń. To, jaki LOT jest teraz – gościnny i bezpieczny – zawdzięcza również tym, którzy tworzyli tę firmę przed laty. Dlatego LOT przybliża sylwetki byłych pracowników, inspirując do poznawania nieznanych dotąd ciekawostek ze swojej historii i do podróży na pokładach swojej floty.

