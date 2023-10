Funkcjonariusze SG zatrzymali tuż przed mostem granicznym w Słubicach dwóch Afgańczyków i obywatela Ukrainy, który przywiózł ich samochodem w pobliże polsko-niemieckiej granicy – poinformował w poniedziałek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

– Afgańczycy rozpytani na gorąco przez funkcjonariuszy, gdzie są ich dokumenty, przyznali się, że je zniszczyli. Oświadczyli, że za podróż z Afganistanu do Niemiec każdy z nich zapłacił 6 tys. euro. Z Białorusi przedostali się na Litwę, a następnie przez Polskę mieli dostać się do Niemiec

– powiedział rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Dodał, że zatrzymany wraz z nimi Ukrainiec zabrał ich z Warszawy i miał przerzucić do Niemiec. 29-latek odpowie za pomocnictwo przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy za co grozi do trzech lat więzienia. Po przestawieniu zarzutu złożył obszerne wyjaśnienia i został zwolniony.

Afgańczycy przyznali się do zarzutów nielegalnego pobytu w Polsce i próby przekroczenia granicy wbrew przepisom i dobrowolnie poddali się karze sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu. Do czasu wydania decyzji zobowiązujących ich do wyjazdu z Polski zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Do zatrzymania Afgańczyków i pomagającego im Ukraińca doszło w czwartek (28 września) podczas rutynowego patrolu w rejonie mostu granicznego w Słubicach. Zostali wylegitymowani na parkingu, na który przyjechali osobową toyotą na litewskich tablicach rejestracyjnych.