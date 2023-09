12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej świętuje 6 lat istnienia. W jej strukturach służy ponad 2600 żołnierzy. Brygada swoim zasięgiem obejmuje województwo lubuskie i wielkopolskie. Dziś oficjalna uroczystość odbyła się w Skwierzynie.

Pułkownik Dariusz Wyrzykowski, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mówi, że ostatnie 6 lat było czasem wytężonej pracy.

W ramach brygady powstaje nowy batalion. – W Lubuskiem mamy 2 bataliony w Krośnie Odrzańskim i Skwierzynie, chcemy by ten pierwszy uzyskał pełną zdolność do realizacji zadań do końca miesiąca – dodaje płk.

Major Robert Urbanek z batalionu w Skwierzynie podkreśla, że terytorialsi reagują na potrzeby lokalnej społeczności. Jako przykład wskazywał m.in niedawny pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Przylepie.

Plutonowy Wiesław Ścieżka służył na granicy polsko-białoruskiej przez dwa miesiące. Jak dodaje był to trudny czas dla niego i jego rodziny.

12. brygada swoim zasięgiem obejmuje 2 bataliony w Lubuskiem i 3 w Wielkopolsce. To Leszno, Śrem, Dolaszewo, Skwierzyna i Krosno Odrzańskie.