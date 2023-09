Sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury i obrony Ewy M. i podtrzymał wcześniejszą decyzję sądu pierwszej instancji dotyczącą tymczasowego aresztowania aktywistki. Zmienił jedynie termin wpłacenia poręczenia majątkowego, które według obrony już zostało wpłacone. Kobieta podejrzana jest o kierowanie grupą przemytników nielegalnych migrantów z Białorusi.

We wtorek (26 września) w Sąd Okręgowy w Siedlcach rozpoznał zażalenie prokuratury i obrony Ewy M. na wcześniejszą decyzję sądu dotyczącą tymczasowego aresztowania aktywistki, która podejrzana jest o kierowanie grupą przemytników nielegalnych migrantów z Białorusi.

Sąd pierwszej instancji zastosował wobec Ewy M. tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące z zastrzeżeniem, że środek izolacyjny zostanie uchylony, jeżeli podejrzana wpłaci poręcznie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych.

Przed rozpoczęciem posiedzenia w siedleckim sądzie zebrała się grupa około 20 osób wpierających Ewę M. Rozpatrzenie zażalenia prokuratury i obrony rozpoczęło się po godzinie 9. Posiedzenie w tej sprawie odbyło się z wyłączeniem jawności. Podejrzana nie została na nie doprowadzona z aresztu śledczego.

Po godzinie 12 sędzia Paweł Mądry wydał postanowienie, w którym wskazał, że sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury i obrony Ewy M. i podtrzymał wcześniejszą decyzję sądu pierwszej instancji dotyczącą tymczasowego aresztowania aktywistki. Sąd zmienił jedynie termin wpłacenia poręczenia majątkowego do 3 października. W pozostałej części postanowienie jest utrzymane w mocy.

– Zażalenie obrońcy co do zasady nie jest zasadne, zaś zażalenie złożone przez prokuratora nie jest uzasadnione w całości – podkreślił w uzasadnieniu sędzia Paweł Mądry.

– podkreślił w uzasadnieniu sędzia Paweł Mądry.

Sędzia wskazał, że materiał dowodowy na podstawie, którego przedstawiono zarzuty podejrzanej Ewie M. w przeważającej części składa się z wyjaśnień innego z podejrzanych.

– W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy podziela stanowisko sądu pierwszej instancji, że przedstawiony przez prokuratura materiał dowodowy jest dostateczny do przyjęcia na jego podstawie wniosku o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Ewę M. zarzucanych jej czynów – mówił sędzia.

– mówił sędzia.

– wskazywał.

Dodał przy tym, że na obecnym etapie postępowania brak jest przekonywujących dowodów, że podejrzany fałszywie obciążył Ewę M. w celu osiągnięcia własnej korzyści procesowej.

Sędzia Piotr Mądry w swoim uzasadnieniu odniósł się także do zażalenia prokuratury, która wskazywała m.in. na obawę matactwa ze strony aktywistki.

– Na obecnym etapie postępowania dowodowego nie istnieją podstawy do przyjęcia uzasadnionej obawy matactwa ze strony podejrzanej. Zgodzić się należy z obrońcami, że postepowanie przygotowawcze w tej sprawie toczy się od wielu miesięcy. Zatem podejrzana, przy założeniu, że jest sprawczynią zarzucanych jej czynów miała dość czasu na podjęcie działań zmierzających do nakłonienia innych osób do ustalenia wspólnej obrony, czy też zatarcia śladów