Dostaniecie pieniądze i obywatelstwo Włoch – tak przemytnicy oszukują migrantów zachęcając ich do wyruszenia w drogę przez morze. Dziennik „Il Giornale” opisuje w poniedziałek to zjawisko wyjaśniając, że grupy przemytników fabrykują fake newsy, by wciągnąć migrantów w pułapkę. Jak dodaje, w mediach społecznościowych są tysiące takich stron z fałszywymi informacjami.

Włoska gazeta powołuje się na dziennikarza z Egiptu, który opowiedział, że jeden z lokalnych tamtejszych dzienników opublikował przed kilkoma miesiącami fałszywą wiadomość o tym, że niektóre włoskie gminy oferują pieniądze i obywatelstwo migrantom, by zatrzymać proces wyludniania się tych miejscowości.

To nie odpowiada w żadnym razie prawdzie, choć faktem jest, że wiele lokalnych administracji na południu Włoch chce przyciągnąć nowych mieszkańców – zaznacza „Il Giornale” kładąc nacisk na to, że absolutnie nieprawdziwa jest pogłoska o możliwości otrzymania włoskiego obywatelstwa.

Fałszywe informacje publikowane prze afrykańskie media i strony

Egipski dziennikarz zaznaczył, że podobne fałszywe wiadomości publikowane są także poza jego krajem. Krążą też w mediach społecznościowych, co potwierdza – jak czytamy w artykule – że działa „cała armia osób, która je zamieszcza”.

Na Facebooku jest wiele stron, które działają niemal jak „biura podróży” prowadzone przez przemytników. W minionych latach nagłośniono sprawę takiej strony internetowej w Algierii, skąd wysyłano ludzi na Sardynię.

Celem tych działań przemytników jest to, by „rekrutować jak najwięcej potencjalnych imigrantów” poprzez prezentowanie rzekomej oferty, jaka na nich czeka w Europie.

“Wielu socjologów tłumaczy, że prawdziwym problemem jest nie tyle ubóstwo, co brak perspektyw. Dlatego tych, którzy mają pieniądze nęci chęć wyruszenia do Włoch, do Europy i gdy czytają fake newsa, nie zastanawiają się ani chwili i znajdują przemytnika, co nie jest trudne”

– powiedział anonimowy egipski dziennikarz.

Podkreśla się, że przykład z Egiptu nie jest jedyny, ale niewątpliwie symboliczny. Z tego kraju napływa do Włoch wielu nielegalnych imigrantów.

Migracje do Europy przez Morze Śródziemne Liczba nielegalnych migrantów wykrytych na granicach UE wzrosła w tym roku o 18 proc., a centralnym szlakiem Morza Śródziemnego przybyło ich o 96 proc. więcej – ogłosiła w czwartek unijna agencja ds. granic Frontex, oceniając, że presja migracyjna z Tunezji i Libii może się utrzymać. Włochy ponoszą największy ciężar związany z tą migracją – podkreśla włoska agencja prasowa ANSA. Szczególnie trudna sytuacja panuje na wyspie Lampedusa, na którą w ostatnich dniach przybyła rekordowa liczba migrantów. Lokalne władze ogłosiły stan wyjątkowy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper oświadczyła w czwartek, że Unia Europejska jest „gotowa do wsparcia Włoch”. Obecna sytuacja „po raz kolejny wskazuje na wyzwania, z jakimi się mierzymy, i wysiłki, jakie musimy podjąć” – dodała.

Przemytnicy wiedzą, że afrykańskiej młodzieży brakuje szans – perfidnie to wykorzystują

Przemytnicy wiedzą, że tamtejszej młodzieży brakuje szans i robią na tym interesy; „rozpuszczają plotki i są za to sowicie opłacani” – dodał rozmówca gazety. Podobną aktywność prowadzą w Tunezji, w regionie Sahelu aż po Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigerię i Gwineę. Tam również przemytnicy tłumaczą, że wystarczy dostać się do Europy, by zacząć nowe życie, otrzymując obywatelstwo i mieć tyle pieniędzy, by móc pomagać rodzinie w kraju swego pochodzenia.

Obecnie w mediach społecznościowych są tysiące stron aktywnych w krajach, w których kwitnie proceder przemytu migrantów – alarmuje włoski dziennik zaznaczając, że zjawisko to w istotny sposób przyczynia się do wzrostu fali migracyjnej. Kładzie nacisk na to, że tylko niewielu migrantów jest świadomych ryzyka. Jak dodaje, nie wiedzą oni także o tym, że w Libii znajdują się „straszliwe obozy przetrzymywania”, do których trafiają ludzie zanim zostają wysłani przez morze do Włoch.

Od początku roku do Włoch przypłynęło około 130 tysięcy migrantów. Na utrzymanie migrantów rząd wydaje rocznie 3,5 miliarda euro – podkreśla „Il Giornale”.