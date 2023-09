Hieny Tuska, ludzie wyzuci z miłości do ojczyzny, celebrycka „elyta” plują na polski mundur; niech PO przeprosi Polaków za obrażanie przez Agnieszkę Holland polskich żołnierzy i funkcjonariuszy SG – piszą w czwartek politycy PiS, odnosząc się do filmu Holland „Zielona granica” i nowego spotu PiS.

W czwartek w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się nowy spot z udziałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

– Przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Że coś tak obrzydliwego kiedyś się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze (Donalda) Tuska i (Rafała) Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland, jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył