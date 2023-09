A dziś porozmawiamy o problemach z jakimi zmagają się polskie szkoły

Czy uczniowie powinni mieć przywilej korzystania w szkołach z telefonów komórkowych? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Część rodziców jest za wprowadzeniem zakazów, ale wiele osób nie wyobraża sobie całkowitego braku kontaktu ze swoją pociechą.

W ocenie resortu edukacji ustawa Prawo oświatowe nie dopuszcza wprowadzania całkowitego zakazu przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły. Z badań wynika jednak, że nauczyciele nie tylko rekwirują telefony uczniów, ale również decydują się na przejrzenie ich zawartości.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przepisy odnoszące się do zasad korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zawarte są w ustawie Prawo oświatowe, w którym czytamy m.in., że zgodnie z art. 99 pkt 4, szkoły są zobowiązane do określenia w statucie obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia do szkoły i korzystania w niej z telefonów komórkowych i z innych urządzeń elektronicznych. Statut powinien regulować kwestie praw ucznia oraz trybu składania skarg w przypadku ich naruszenia, a także skutki nieprzestrzegania przez uczniów zapisów statutu.

Dlatego dziś pytamy Państwa: czy szkoły powinny zabraniać uczniom korzystania w szkole z telefonów komórkowych? Czy uczeń powinien mieć prawo do korzystania z urządzenia na przerwach między lekcjami?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.