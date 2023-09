Dziś porozmawiamy o sporcie

W sobotę reprezentacja Polski zmierzyła się z Włochami w finale mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn i odniosła zwycięstwo. Kadra pod wodzą Nikoli Grbicia pokonała Włochów, rewanżując się za pamiętny polsko-włoski finał ubiegłorocznych mistrzostw świata. Sobotni finał siatkarskich mistrzostw Europy w Palazzo dello Sport w Rzymie zakończyła wynikiem 3:0 dla Polaków.

Polska drużyna poza złotymi medalami dostała czek na 500 tys. euro. Trudno określić kwotę ok. 2 mln złotych jako niską, ale gdy porównuje się zarobki polskich siatkarzy np. do piłkarzy, trudno do takiego wniosku nie dojść.

Jednocześnie, niejako w cieniu sukcesu siatkarzy, trwa wybór kandydata na trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. W grze wydają się pozostawać dwie kandydatury: Michała Probierza i Marka Papszuna. Nowy selekcjoner czasu na poznanie kadry i tchnięcie w nią nowej energii będzie miał bardzo niewiele. Już 12 października Polacy zagrają bowiem kolejny mecz eliminacyjny z Wyspami Owczymi.

Dlatego dziś pytamy państwa o ocenę występu naszych siatkarzy i przyszłość naszej kadry oraz o to, kto powinien zostać trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.