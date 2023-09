17 września to data symboliczna, która wryła się w pamięć Polski i Polaków i powinna wryć się w pamięć całej Europy – mówił pod warszawskim Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę odbyły się zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych państwowe obchody 84. rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę, z udziałem władz państwowych, instytucji centralnych i Sybiraków oraz z asystą honorową Wojska Polskiego. Oddano hołd Polakom poległym i pomordowanym w wyniku sowieckiej agresji z 17 września 1939 r.

W czasie uroczystości premier Mateusz Morawiecki powiedział, że „17 września to data symboliczna, która wryła się w pamięć Polski i Polaków i powinna wryć się w pamięć całej Europy„. Jak dodał, „okupacja sowiecka nie skończyła się wraz z wojną, ale trwała jeszcze przez 45 lat i według różnych szacunków 10 proc. polskiego PKB trafiało do Związku Sowieckiego”.

– stwierdził Morawiecki.

Jak dodał, „taki raport przygotowujemy i będziemy z nim gotowi”. „Rosja dziś jest państwem totalitarnym, kolonialnym, imperialnym, ale z tym raportem będziemy gotowi na czas” – dodał.

Morawiecki przypomniał, że zbrodnie rosyjskie nie skończyły się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, jak – według niego – chcieli myśleć niektórzy politycy Zachodu i niektórzy polscy politycy.

– Dlaczego ci politycy prowadzili do osłabienia siły Polski wobec Rosji

– pytał.

Według niego, „de facto istniał gazowy i surowcowy pakt Merkel-Putin, który miał doprowadzić do oplecenia i zniewolenia znacznej części Europy w sidłach niemiecko-rosyjskich a głównym wykonawcą tego paktu w Polsce, a później w Brukseli był Donald Tusk”.

– ocenił Morawiecki.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda.

– zaznaczył prezydent.

Podziękował także tym wszystkim, „którzy w rocznicę 17 września 1939 roku dają świadectwo narodowej pamięci”. „Łączę się z Państwem ,składając dzisiaj kwiaty pod pomnikiem katyńskim w New Jersey” – dodał.

– Jest naszą, współczesnych Polaków, powinnością przypominać światu o tamtych tragicznych wydarzeniach, które rozpoczęły II wojnę światową. To zobowiązanie wobec wszystkich, którzy wskutek realizacji zbrodniczego planu dwóch totalitaryzmów utracili niepodległą Ojczyznę i zostali zniewoleni przez sowieckiego dyktatora

– wskazał.

Prezydent zwrócił uwagę, że „dziś nowy rosyjski dyktator próbuje wskrzesić to mroczne imperium„.

– Kwestionuje prawo do samostanowienia narodów i niezależności państw, które wybrały własną drogę ku przyszłości. Usiłuje zagarnąć terytorium i podporządkować sobie naród ukraiński

– przypomniał.

Zaznaczył ponadto, że „historyczne analogie tych współczesnych zagrożeń jawią się nam teraz szczególnie wyraziście”.

– Dlatego Polska i inne kraje naszego regionu Europy, mając w pamięci swoje wcześniejsze bolesne doświadczenia, stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiemu neoimperializmowi. I dlatego też, jak co roku, przypominamy o tamtym 17 września 1939 roku, aby był on przestrogą dla całego wolnego świata

– podkreślił prezydent.

– Niech pamięć o poległych i pomordowanych na Wschodzie towarzyszy nam w codziennej pracy i służbie publicznej na rzecz bezpiecznej, suwerennej Rzeczpospolitej. Niech inspiruje do działań dla budowania trwałego, sprawiedliwego pokoju i umacniania w naszych serach miłości Ojczyzny i gotowości poświęcenia dla niej

– podkreślił prezydent w liście, odczytanym przez prezydenckiego doradcę Tadeusza Deszkiewicza.

List napisała również marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

– W symboliczny sposób jednoczę się ze zgromadzonymi, by oddać hołd ofiarom napaści Rosji sowieckiej na nasza ojczyznę. 17 września 1939 roku dopełnił się złowrogi sojusz dwóch totalitaryzmów, którego celem była likwidacja państwa polskiego. Rzeczpospolita bez pomocy zachodnioeuropejskich sojuszników, osaczona przez totalitarnych sąsiadów, miała niewielkie szanse na skuteczną obronę. Polscy żołnierze, mimo niezwykłej odwagi i determinacji nie zdołali zatrzymać biegu dramatycznych wydarzeń, które przesądziły o zniewoleniu naszego kraju przez kolejne dekady

– podkreśliła.

Przypomniała, że „na wschodnich ziemiach Polski Armia Czerwona rozpoczęła terror i eksterminację obywateli Rzeczpospolitej”. „Represje były skierowane nie tylko przeciwko żołnierzom, lecz także przeciwko ludności cywilnej, szczególnie inteligencji; skala deportacji i represji były porażające” – podkreśliła. Zwróciła także uwagę na rolę świadków historii. „Ocaleni świadkowie i depozytariusze pamięci długo walczyli o godne upamiętanie ofiar” – przypomniała.

– oceniła.

Podkreśliła, że „pielęgnowanie pamięci historycznej jest ważne szczególnie teraz, gdy na Ukrainie wciąż toczy się wojna„. „Z jeszcze większą mocą winna wybrzmieć prawda o Golgocie Wschodu, by zachodni świat w pełni zrozumiał imperialistyczne działania współczesnej Rosji – napisała Elżbieta Witek w liście, odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Sejmu Christiana Młynarka.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zaznaczył z kolei, że 17 września 1939 roku to „symbol tego brunatno-czerwonego antypolskiego sojuszu”.

– dodał.

– Konsekwencją 17 września była straszliwa katastrofa duchowa, materialna, kulturowa. Miliony zamordowanych, miliony przesiedlonych, zniszczenie polskiej kultury na kresach – mówił. – Te konsekwencje obserwujemy do dzisiaj. Wciąż w Polsce istnieje „kacapia”, która nie pozwala likwidować tzw. miejsc czy pomników wdzięczności Armii Czerwonej. Mamy to w Olsztynie, mamy to w Rzeszowie. Wciąż zagraża nam ten niemiecko-rosyjski sojusz