W gminie Słońsk są dwie stacje uzdatniania wody. Przy rosnącej liczbie zabudowań nie zapewniają one, zwłaszcza w okresie zwiększonego poboru, wystarczających dostaw wody do odbiorców. Dotyczy to w szczególności terenów wyżej położonych.

– Dlatego niezbędna stała się budowa nowej, wspomagającej stacji uzdatniania wody – tłumaczy Janusz Krzyśków, wójt gminy Słońsk.

Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w Słońsku zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.