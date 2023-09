Co najmniej dwa miesiące trzeba czekać na poradę w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Nowej Soli. Powodem jest to, że coraz więcej rodziców ma ze swoimi dziećmi problemy wychowawcze. Taka sytuacja spowodowana jest skutkami pandemii i wojną za naszą wschodnia granicą. Obecnie uczniowie mogą szukać pomocy w swoich szkołach, ale trafiają przede wszystkim do naszej poradni, gdzie mogą znaleźć radę na kłopoty obecnych czasów – powiedziała Paweł Zapeński, dyrektor nowosolskiego ośrodka.

Na początku października pracownicy poradni spotkają się z dyrektorami szkół powiatu nowosolskiego. Będą omawiane problemy z jakimi borykają się dzieci i młodzież.