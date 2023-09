Podczas weekendu odbyły się konwencje największych partii politycznych. Przedstawiano nowe pomysły, którymi formacje starają się przekonać do siebie wyborców.

Wśród proponowanych punktów programowych Platformy Obywatelskiej pojawiły się rozwiązania gospodarcze takie jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, ale również zwrotu uposażeń SB-eckich funkcjonariuszom, którzy utracili dodatki na skutek ustawy wprowadzonej przez PiS oraz zamknięcia elektrowni w Turowie na skutek wyroku TSUE, co spowoduje odcięcie dostaw prądu do regionu lubuskiego.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wprowadzenie emerytur stażowych dla kobiet po 38 latach, a dla mężczyzn od 43, programy „Przyjazne osiedle” dotyczący rewitalizacji bloków z wielkiej płyty, czy „Lokalna półka” – czyli program promujący polską żywność w marketach. Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi zaproponował z kolei otwarcie w co drugą niedzielę sklepów wielkopowierzchniowych, co dla pracowników wiązałoby się z pracą w co drugi weekend.

Dlatego dziś pytamy Państwa: czyje propozycje wydają się bardziej wiarygodne? Jak oceniają państwo pomysł zwrotu emerytur SB-ekom, wykonania wyroku TSUE oraz otwarcia marketów w co drugą niedzielę?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

