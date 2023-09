Poprawa dostępności w różnych obszarach ma służyć temu, żeby osoba z niepełnosprawnością przestała być podopiecznym, a zaczęła być obywatelem realizującym wszystkie swoje prawa. Zapewnienie prawa do niezależnego życia to priorytet – wskazał w poniedziałek w Warszawie wiceszef MRiPS Paweł Wdówik.

– Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach jest kluczowym elementem programu „Dostępność plus”. „Dla mnie ten wymiar, o którym mówimy, a który zawiera się w słowie „dostępność” w zasadzie oznacza słowo, którego jako konserwatysta nie lubię, słowo „rewolucja”

– powiedział wiceminister Wdówik, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Dodał, że to, co się dzieje w Polsce dzięki wdrożeniu programu „Dostępność Plus”, dzięki uchwaleniu i wdrożeniu dwóch ustaw o zapewnianiu dostępności – to zmiany, które powoli pozwalają przekształcać polską rzeczywistość.

Niezależni niepełnosprawni

Wiceminister rodziny i polityki społecznej podkreślał, że dostępność dla osób z niepełnosprawnością ma służyć ich prawu do niezależnego życia.

– Dostępność temu właśnie ma służyć, żeby obywatel z niepełnosprawnością przestał być podopiecznym (…) i żeby zaczął być obywatelem, który partycypuje w społeczeństwie obywatelskim, realizując wszystkie swoje prawa

– podkreślił.

Ułatwienia już wprowadzone

W ramach dotychczasowych działań, które zapewniają niezależność osobom z niepełnosprawnością, wymienił: uruchomienie usług asystenckich, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego i przygotowanie rozwiązań ustawowych w tej kwestii.

Nowe świadczenie od stycznia 2024 r.

Zwrócił uwagę na działalność Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych, gdzie gwarantowana jest niezależność osobom wymagającym 24-godz. wsparcia oraz na wprowadzenie świadczenia wpierającego, którego celem jest przeniesienie punktu ciężkości z opiekuna na osobę niepełnosprawną. Świadczenie to wejdzie w życie od stycznia 2024 r.

Co w planach dalszej pomocy niepełnosprawnym

Wdówik zapewnił, że rozpoczęte działania będą miały kontynuację – zapowiedział m.in. zapewnienia wsparcia finansowe budynków istniejących we wspólnotach mieszkaniowych.

18 miliardów zł w programie „Dostępność Plus”

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, w zaprezentowanym na konferencji nagraniu, oceniła, że ustawa o zapewnianiu dostępności to trwały element rzeczywistości publicznych. Dlatego, jak kontynuowała, „coraz odważniej należy oceniać skuteczność mechanizmów, które ta ustawa wprowadziła i upominać się o ich przestrzeganie”.

– Dziś, kiedy w program „Dostępność Plus” zainwestowaliśmy ponad 18 mld zł, ustawę o zapewnianiu dostępności traktujemy jak strażnika tych inwestycji

– mówiła.

Wiceminister podała, powołując się na dane z Narodowego Spisu Powszechnego, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba osób, które odczuwają ograniczenia sprawności wzrosła o 16 proc. Wynika to, jak mówiła, m.in. z faktu, że w tym czasie przybyło blisko 2 mln osób powyżej 60. roku życia.

– Już co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Te dane potwierdzają, jak ważnym wyzwaniem jest zapewnianie dostępności

– dodała.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz mówił zaś m.in. o skargach do PFRON na brak zapewnienia dostępności. Podał, że – według danych na 4 września – liczba skarg ogółem, bez skarg na dostępność cyfrową, wynosi 69 spraw.

Projekty PEFRON

Prezes omówił realizowane przez PFRON projekty dotyczące m.in. zapewnienia bezpłatnego transportu „door to door”, poprawy dostępności architektonicznej rodzinnych budynków mieszkalnych, polepszenia dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wymienił także m.in. szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego, projekt dotyczący poprawy dostępności parków narodowych i krajobrazowych oraz projekt Kultura bez barier.