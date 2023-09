Policjanci ze Strzelec Krajeńskich ujęli po pościgu 32-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że mężczyzna posiada trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych – poinformował w poniedziałek asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Kraj.

32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie sądowego zakazu. Mężczyźnie grozi za to do pięciu lat więzienia. Dostał także mandat w wysokości 2 tys. zł za przekroczenie prędkości.

Do pościgu doszło pod koniec ub. tygodnia, kiedy patrol drogówki prowadził kontrole prędkości we wsi Gardzko niedaleko Strzelec Krajeńskich. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać kierowcę, który gnał prawie 100 km/h, ale ten zignorował ich sygnały, przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci ruszyli za nim, szybko dogonili i zmusili do zatrzymania się. Po sprawdzeniu baz danych wyszło na jaw, że 32-latek ma trzy sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.