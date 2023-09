Piłkarska reprezentacja Polski przegrywając w niedzielę w Tiranie z Albanią 0:2 doznała trzeciej porażki w trwających eliminacjach mistrzostw Euro 2024. To już najgorszy bilans w kwalifikacjach do wielkiego turnieju od 10 lat.

Sytuacja biało-czerwonych po kolejnej wpadce jest więc bardzo trudna, w odróżnieniu od ostatniego rywala.

Po meczach z Czechami 1:3 na inaugurację eliminacji i pracy trenera Fernando Santosa, później 2:3 z Mołdawią, mimo prowadzenia 2:0 do przerwy, a teraz 0:2 z Albanią, biało-czerwoni zdobyli ledwie sześć punktów i zajmują czwartą pozycję w grupie.

Kolejne mecze zostaną rozegrane w październiku: na wyjeździe z Wyspami Owczymi oraz u siebie z Mołdawią. Wszystko zakończy listopadowe starcie z Czechami u siebie.

Niestety nawet w przypadku dwóch zwycięstw w najbliższych spotkaniach, sytuacja kadry Santosa może wcale się nie poprawić. Bardzo ważny będzie mecz Albanii z Czechami (12 października w Tiranie). Jeśli goście wygrają, to w listopadzie prawdopodobnie nie wszystko będzie zależało od postawy Polaków.

Ostatecznie Polacy mogą zagrać jeszcze w barażach, na podstawie wyników z ostatniej edycji Ligi Narodów.

Dziś w Otwartym Mikrofonie pytamy:

Co może być przyczyną tak słabej postawy polskiej reprezentacji? Co musiałoby się zmienić, by nasi piłkarze mogli skutecznie konkurować z innymi europejskimi drużynami?

Pyta Łukasz Brodzik

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.