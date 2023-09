W Tomaszowie oddano do użytku nowo wybudowaną halę sportową. Będą z niej korzystać uczniowie miejscowej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy. Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie.

Koszt budowy obiektu to prawie 8 milionów złotych. – To niewielka, ale coraz bardziej nowoczesna miejscowość. To kolejny dowód na to, że warto inwestować w takie ważne zadania – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

– Na budowę tej hali czekały pokolenia, bo to prawie trzy dekady funkcjonowania placówki bez obiektu sportowego – mówi dyrektorka szkoły Ewa Wołczek-Bury:

– Wieś staje się coraz bardziej nowoczesna i dążymy do tego, aby ten komfort życia na wsiach był coraz lepszy – mówi Małgorzata Gośniowska-Kola dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

– Patrzyłem jak powstaje ten obiekt od podstaw. Efekt końcowy naprawdę prowokuje uśmiech i radość z tego, że będzie służyć uczniom oraz mieszkańcom Tomaszowa – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Sami uczniowie podkreślają, że w końcu będą mieć zajęcia na nowej i wyposażonej hali sportowej. – W ciepłe dni ćwiczyliśmy na powietrzu. Gorzej było jesienią i zimą – podkreślają- dzieci:

Dodajmy, że do placówki w Tomaszowie uczęszcza około 300 uczniów.