W Słońsku powstaje żłobek dla 30 maluchów. Będzie jednak możliwość powiększenia placówki o kolejne 15 miejsc.

– Do tej pory żłobka w naszej gminie nie ma, ale już na wiosnę będzie – zapewnia Janusz Krzyśków, wójt gminy Słońsk.

Wartość kosztorysowa budowy żłobka w Słońsku to 4,6 mln złotych. Samorząd dostał jednak na ten cel 3,2 mln z Polskiego Ładu. Władze gminy złożyły ponadto wniosek do programu Maluch Plus i otrzymały na wyposażenie placówki dotację sięgającą 1,2 mln złotych.