Rozpoczęło się dokładne wyznaczanie nowego podejścia dla statków do Świnoujścia. Budowa nowego toru będzie największą inwestycją tego typu w historii Urzędu Morskiego w Szczecinie.

„Dzięki nowemu podejściu do głębokowodnego terminalu kontenerowego będą mogły wpływać największe statki, które mogą wejść na Bałtyk”

– mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Przypomniał, że do portu w Świnoujściu obecnie istnieją dwa podejścia: zachodnie i północne. „Obydwa te podejścia gwarantują głębokość 14,5 metra, co oczywiście do tych 15 metrów zanurzenia statku maksymalnego, który wchodzi na Bałtyk jest zbyt małą wielkością”- dodaje dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wojciech Zdanowicz zaznacza, że aby powstał nowy tor podejściowy trzeba usunąć 130 milionów metrów sześciennych urobku. Dla porównania, przy pogłębieniu toru do Szczecina usunięto 24 miliony.

„W związku z tym planujemy budowę toru o szerokości minimum 500 metrów, długości około 65 kilometrów i głębokości 17 metrów, po to, aby te statki największe, które wchodzą na Bałtyk, mogły bezpiecznie zawijać do portu w Świnoujściu”

– podkreśla Zdanowicz.

Urząd Morski w Szczecinie planuje, że trzy lata potrwają prace projektowe. Budowa fizycznie może rozpocząć się w 2027 roku.