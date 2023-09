Zakończyła się budowa ulicy Długiej w Międzyrzeczu. Dzisiaj uroczyście oddano ją do użytku. To ważna inwestycja bo połączy Obrzyce z osiedlem nad Obrą. Da to możliwość uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe. O szczegółach inwestycji mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz:

– Ulica jest ważna z jeszcze jednego względu. W przyszłości połączy osiedle z planowaną obwodnicą Międzyrzecza – dodaje włodarz:

Droga kosztowała 9,5 mln. Cześć tych pieniędzy stanowiło dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podkreśla, że to dobrze wydane pieniądze:

Wojewoda zwraca również uwagę, że to nie jedyne środki jakie trafiły do Międzyrzecza:

Dodajmy, że część pieniędzy pochodziło również z Urzędu Marszałkowskiego. To kwota 250 tys.