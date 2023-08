Na placu garnizonowym w Świętoszowie odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy wyjeżdżających do Republiki Libanu. Będzie to już 8. zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tym kraju.

Blisko 200 wojskowych z 10 Brygady Kawalerii Pancernej wykonywać będzie zadania na misji poza granicami kraju. – Mamy już spore doświadczenie misyjne. Nasi żołnierze byli między innymi w Kosowie, Czadzie, Iraku czy Afganistanie. Do każdego wyjazdu przygotowujemy się jednak jak do pierwszego – mówi dowódca świętoszowskiej jednostki wojskowej generał brygady Grzegorz Barabieda:

Wojskowymi w kontyngencie w dalekim Libanie dowodzić będzie podpułkownik Radosław Wujda. Jak sam mówi trzon zmiany stanowią jego podwładni z batalionu zmechanizowanego Dragonów:

Sami wyjeżdżający żołnierze podkreślają, że nie jest to ich pierwszy udział w misji. – Jest to kolejne z doświadczeń wpisane w służbę. Jesteśmy na to dobrze przygotowani – dodają mundurowi:

Wojskowych pożegnali także najbliżsi członkowie rodzin:

Dodajmy, że wojskowi ze Świętoszowa w Libanie spędzą 6 miesięcy.