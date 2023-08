Francja, Niemcy i Portugalia chcą rozpocząć prace nad dodatkowymi opłatami lub podatkami, które pomogą sfinansować kolejny 7-letni budżet UE – powiedzieli we wspólnym wywiadzie dla portalu informacyjnego Politico opublikowanego w czwartek ministrowie ds. europejskich tych krajów.

„Kluczowe jest, aby kwestia ta była omawiana podczas kampanii i w okresie poprzedzającym wybory (do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. – PAP)” – powiedział portugalski sekretarz stanu ds. europejskich Tiago Antunes. „Kluczowe jest również to, żeby rozmawiać o tym z młodymi ludźmi. To jest powód, dla którego rozpoczęliśmy tę dyskusję” – dodał.