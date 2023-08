Burmistrz miasta, Towarzystwo Przyjaciół Żagania oraz Żagański Pałac Kultury zapraszają mieszkańców do udziału w 230. rocznicy urodzin księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. 20 sierpnia warto zarezerwować sobie trochę czasu i przenieść się do świata kurlandzkiej księżniczki.

Organizatorzy przygotowali iwenty tematyczne nawiązujące do postaci księżnej i jej pobytu w Żaganiu. – To będzie piękna podróż w czasie. Zapraszamy do spaceru po kartach historii i poznaniu tej wybitnej mecenaski kultury – mówi dyrektorka pałacu Anna Mrowińska:

– Wstęp na wszystkie wydarzenia jest oczywiście wolny. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy ukazującej park w dawnej scenerii – zaznacza Anna Mrowińska:

Więcej informacji na temat niedzielnych spotkań z księżną Dorotą znaleźć można na stronie Żagańskiego Pałacu Kultury i plakacie poniżej.

Urodziny żagańskiej księżnej, co w programie

Urodzinowy program księżnej Dino zapowiada się naprawdę obiecująco:

12.00 – Msza Św. w kościele pw. Świętego Krzyża, przy ul. Wojska Polskiego 6A,

13.00 – Zwiedzanie mauzoleum Książąt Żagańskich z przewodnikiem Haliną Dobrakowską (kościół pw. Świętego Krzyża ),

16.00 – Spacer kamiennymi śladami przeszłości z regionalistą Stanisławem Byczkowskim (zbiórka przy Centrum Informacji Turystycznej, Żagański Pałac Kultury, ul. Szprotawska 4),

17.00 – Monodram „Ja Księżna” w wykonaniu Aleksandry Groszek, reż. Tomasz Siemion (Dziedziniec Żagańskiego Pałacu Kultury),

18.00 – Otwarcie wystawy „Park Książęcy w Żaganiu na starych gwaszach” (Hol pałacowy na parterze).

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!