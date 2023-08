Do ośmiu lat więzienia grozi 20-latkowi, który próbował uniknąć kontroli drogowej w Słubicach. Młody człowiek usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym – poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

20-latkowi zostały przedstawione także zarzuty złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie też za 30 wykroczeń drogowych, w tym dwie kolizje za co otrzymał łącznie 241 punktów karnych.

– Do tego, podczas szaleńczej ucieczki przed policjantami, 20-latek nie jechał sam, a wraz z młodą kobietą i maleńkim dzieckiem. W sobotę (12 sierpnia), na wniosek słubickiej prokuratury, sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące

– dodał Maludy.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 10 sierpnia. Policjanci ze słubickiej drogówki, patrolując ulice miasta zauważyli BMW, a za jego kierownicą znanego im mężczyznę, który posiada sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Kiedy chcieli zatrzymać go do kontroli, 20-latek zaczął uciekać.

Kierujący BMW jechał z dużą prędkością ulicami miasta, łamiąc wiele przepisów. Uciekał pomimo, że z auta co jakiś czas odrywały się kawałki plastikowych części, a z lewego koła spadła w końcu opona.

Na ul. Obozowej mężczyzna uszkodził auto i wówczas został błyskawicznie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Okazało się, że wraz z nim podróżowała młoda kobieta z niemowlęciem. Na szczęście nic im się nie stało.