Od kilku tygodni w szpitalu powiatowym w Słubicach działa nowoczesne lądowisko dla śmigłowców medycznych.

Lądowisko zdecydowanie przyspiesza drogę pacjenta do lecznicy, znacząco poprawiając szanse na wyleczenie, co jest istotne zwłaszcza przy wypadkach.

– Lądowisko się sprawdza znakomicie, co dowodzi, że było bardzo potrzebne – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Budowa całego oddziału ratunkowego w słubickim szpitalu, wraz z lądowiskiem, to kwota 23 milionów złotych. 8,5 miliona to środki unijne i pochodzące z ministerstwa zdrowia. Dodajmy, że to najdroższa inwestycja w historii powiatu słubickiego.