Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Żarach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach nauki strzelectwa. Spotkania odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów.

Zapisy do żarskiej sekcji strzeleckiej trwają. – Zachęcamy dzieci i młodzież do odwiedzenia nas i spróbowania czegoś nowego. Jest to sport, który uczy samodyscypliny oraz przynosi satysfakcję – mówi Krzysztof Hołyński:

– Wystarczy nas odwiedzić i złożyć deklarację uczestnictwa – zaznacza Krzysztof Hołyński:

Dodajmy, że zajęcia na żarskiej strzelnicy odbywają się od wtorku do piątku.