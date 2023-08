Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które od wtorkowego wieczora do środowego przedpołudnia mogą występować w centralnej i północnej części woj. lubuskiego.

Ostrzeżenie zostało wydane dla powiatów: gorzowskiego i Gorzowa Wlkp., krośnieńskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego. Obowiązuje od godz. 20 we wtorek do godz. 10.30 w środę (16 sierpnia).

W tym czasie we wskazanych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prawdopodobieństwo pojawienia się burz określono na 80 proc.