Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w proces wyborczy w Polsce nie mogą wtrącać się osoby z zagranicy.

„Znakomicie wiemy, że co innego się w Polsce dzieje, a co innego się mówi za granicą. Właśnie ci ludzie – obecna opozycja – biorą w tym udział. To oni oczerniają Polskę, chociażby w Parlamencie Europejskim”