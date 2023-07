„Kto pragnie żyć jako wolny człowiek, musi być gotowy by umrzeć za wolność” – powiedział premier Mateusz Morawiecki o Powstaniu Warszawskim w podcaście opublikowanym w poniedziałek, w przeddzień rocznicy warszawskiego zrywu.

– rozpoczął premier Morawiecki.

W dalszej części wypowiedzi zastanawiał się, czym dla nas jest Godzina W, do czego nas zobowiązuje.

– Jestem przekonany, że nie byłoby poznańskiego Czerwca 1956 roku, nie byłoby Grudnia 1970 roku i nie byłoby Karnawału „Solidarności”, a wreszcie roku 1989, gdyby nie rok 1944 – powiedział premier. – Polska nie stałaby się wolna, gdyby nie ci, którzy za jej wolność oddali własne życie. Wolność to wartość najwyższa i najwyższa bywa jej cena. Oczekiwanie na wyzwolenie z zewnątrz nie prowadzi do wolności. Każdy, kto pragnie żyć jako wolny człowiek, musi być gotowy by umrzeć za wolność. Oto okrutny paradoks, przed którym stawia nas historia