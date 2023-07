90 lat kończy zabytkowy samochód grupy pasjonatów zrzeszonych jako „Retro Lubuskie”. Nietypowy solenizant, to opel z 1933 roku. Ma stalową ramę i drewniany szkielet nadwozia. Urodziny jubilata wyprawiono właśnie w stylu retro w Żaganiu na placu Generała Maczka.

Cacuszko jedyne w Polsce

W tej chwili jest to jeden z pięciu tego typu aut w świecie. W Polsce to jedyny egzemplarz. Opel 12 LG 1933 jest następcą „Żabki”, czyli opla Laubfrosch z lat 20, a poprzednikiem opla P4. Jest przedstawicielem niezwykle rzadkiej wersji cabrio. Jego dach ma przemyślaną konstrukcję, pozwalającą na złożenie w kilkanaście sekund. Jest też pokrowiec do przykrycia złożonego dachu. Bagażnik znajduje się poza nadwoziem. Jest to skrzynia z półką i ozdobnymi okuciami, zamykana na klucz.

Auto posiada instalację 6V i silnik dolnozaworowy o mocy 23 KW. Maksymalna prędkość, jaką potrafi osiągnąć to 85 km/h.

Auto posiada stalowa ramę i nadwozie z drewnianym szkieletem, na który za pomocą gwoździków nabite są blachy karoserii. Pierwotnie zamiast współczesnych kierunkowskazów, posiadał kierunkowskazy ramienne, tzw. semaforki.

To był świat w zupełnie starym stylu

Oprócz automobilu były także przedwojenne rowery oraz moda z poprzedniego wieku.

– Pokazujemy modę z minionych lat, a trzeba przyznać, że były to wówczas naprawdę piękne suknie i kapelusze

– mówią stylizowane na lata 20 minionego stulecia damy