W związku z weekendowym pożarem hali w Przylepie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze w ramach śledztwa zorganizowała cztery czynności procesowe w postaci oględzin. Brali w niej udział bieli m.in. z zakresu pożarnictwa, chemii. Przeprowadzono również badania z udziałem biegłego z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, który pobrał próbki do badań.

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze gromadzi kolejne dowody mające przyczynić się do wyjaśnienia sobotniego pożaru hali z niebezpiecznymi odpadami w Przylepie.

– Podczas prowadzonych czynności zorganizowano cztery czynności procesowe w postaci oględzin. Oględziny na miejscu zdarzenia wykonywano niezwłocznie, kiedy zezwolono na wejście na teren, na którym doszło do pożaru

– wyjaśniła prokurator Ewa Antonowicz.

Powołani przez śledczych biegli zebrali już m.in. próbki z wnętrza hali oraz przyległych terenów. Do badania skierowano też próbki wody z Gęśnika skażonego pozostałościami po akcji gaśniczej.

Jak mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury, to tylko niektóre z czynności przeprowadzone w ostatnich dniach w tej głośnie sprawie:

Ewa Antonowicz podkreśla, że w trakcie prowadzonych czynności biegli wykorzystali też specjalny skaner 3D, służący do zarejestrowania miejsca zdarzenia na potrzeby dalszego postępowania w tej sprawie:

– przekazała.

Rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury zaznacza, że na chwilę obecną nie można wykluczyć żadnej z hipotez dotyczących przyczyn sobotniego pożaru w Przylepie.

W wyjaśnieniu tej sprawy mogą pomóc m.in. oględziny, jakich dokonał we wnętrzu spalonej hali prowadzący sprawę prokurator wraz z powołanymi biegłymi:

– Kolejne czynności to były czynności z udziałem osobistym prokuratora, który dotarł na miejsce zdarzenia do wnętrza hali. Tam z udziałem dwóch biegłych z zakresu pożarnictwa, a także biegłego z zakresu chemii pobrał próbki, a także zabezpieczył materiały, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności całego zdarzenia