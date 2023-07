Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Szron-Czerna z Żagania w czasie wakacji organizuje zajęcia dla dzieci z nauki pływania kajakiem. Dla tych, którzy pozostają w mieście to atrakcyjna forma spędzania czasu. Nim sprzęt jednak zostanie zwodowany, każdy z uczestników musi przejść krótką lekcję teorii i ważnych wskazówek bezpieczeństwa.

Teren stanicy odwiedzają grupy chętne do zabawy i obserwowania przyrody z perspektywy kajaków. Część z dzieci ma już doświadczenie z turystyką wodną. Jak mówią zacząć trzeba od włożenia kamizelki. – To podstawa gwarantując bezpieczeństwo, bo z wodą nie ma żartów – dodają świadomi kajakarze. Cennych wskazówek za każdym razem udziela dzieciom prezes stowarzyszenia Aleksander Czerwonajcio. – To ciekawa i bardzo przyjemna forma rekreacji, jednak do wody trzeba mieć należny respekt – podkreśla: