Zlot fanów Ani z Zielonego w Zgórza kolejny raz ściągnął do Zielonej Góry najbardziej zagorzałych wielbicieli sympatycznego rudzielca z Avonlea. Był konkurs na najlepsze przebranie za dowolną postać serii książek Lucy Maud Montgomery, czytanie fragmentów powieści oraz warsztaty artystyczne. Wydarzenie można spuentować jednym z oryginalnych cytatów Ani Shirley: „Zawsze robi mi się smutno, gdy coś miłego się kończy. Co prawda zawsze można mieć nadzieję na coś jeszcze milszego, ale co do tego nigdy nie ma pewności”.

W Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbył się zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. To już druga edycja wydarzenia skierowanego do miłośników Ani Shirley.

Jak mówi Anna Urbańska z biblioteki, podczas spotkania zaproszone osoby czytały fragmenty książki, a dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne:

Podczas zlotu odbył się także konkurs na najlepsze przebranie, dla zwycięzców przygotowano książkowe nagrody.