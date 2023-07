Prawo i Sprawiedliwość na konferencji prasowej w Przylepie wystąpiło dziś z apelem do marszałek województwa. Politycy partii rządzącej zarzucili Elżbiecie Polak wykorzystywanie pożaru hali z toksycznymi odpadami w Przylepie do celów politycznych.

– Najważniejsze jest to, żeby w takich chwilach informować o tym, co się naprawdę dzieje, a nie robić politykę – podkreślał Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody ds. samorządu terytorialnego:

– Już raz pani marszałek wszczęła panikę swoimi słowami o Odrze, dlatego apelujemy o to, by nie siać dezinformacji – dodawał Grzegorz Maćkowiak:

– Takie rozemocjonowanie, rozhisteryzowanie ze strony pani marszałek jest fatalne w sytuacji zagrożenia kryzysowego – mówił Kazimierz Łatwiński, radny PiS w sejmiku województwa:

– Zarząd województwa ma pieniądze i mógłby się inaczej pomóc w rozwiązaniu tego problemu – dodawał Kazimierz Łatwiński:

– To co dziś widzimy w Przylepie to jest efekt działania Platformy Obywatelskiej – mówił Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta Zielona Góra:

Politycy PiS na koniec podkreślili, że Platforma Obywatelska nie proponując niczego, zajmuje się skłócaniem społeczeństwa, stąd dzisiejszy apel o uspokojenie emocji.