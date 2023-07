W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żaganiu rozpoczął się projekt pod nazwą „Wakacyjne hece z Fredrą w bibliotece”. To cykl spotkań przygotowanych na letnie dni dla najmłodszych czytelników placówki. Wydarzenia odbywać się będą do 11 sierpnia.

Od poniedziałku do piątku organizatorzy zorganizowali tematyczne warsztaty oraz zabawy dla dzieci. – Mamy wiele ciekawych propozycji. Na każdy dzień będą one inne. Zapraszamy więc do uczestnictwa – mówi dyrektorka Małgorzata Śliwak:

– Zapraszamy także do uczestnictwa w zajęciach akademii umiejętności. W piątkowe warsztaty powstaną między innymi obrazy z mchu czy naczynia z gliny – wylicza Magdalena Śliwak:

Organizatorzy proszą, aby dzieci przychodziły na zajęcia z opiekunami.