Na czas wakacji Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu przygotowała cykl spotkań dla dzieci. To między innymi warsztaty tematyczne, gdy oraz zabawy. Wszystko po to, aby atrakcyjnie i twórczo spędzić letnie dni.

Wydarzenia pod nazwą „Wakacyjne hece z Fredrą w bibliotece” to również zachęcanie najmłodszych do czytelnictwa. To właśnie poprzez sięganie po bajki i książki rozwija się dziecięca wyobraźnia. Mali czytelnicy spotkali się nawet z autorem bajek. Jak mówią, każda z bajkowych opowieści niesie ważne morały:

Dodajmy, że cała oferta wakacyjnych spotkań dostępna jest w mediach społecznościowych żagańskiej biblioteki.