Związana rodzinnie z Gorzowem nauczycielka Julita Ilczyszyn postanowiła zrealizować to, co niemożliwe. Marzenie, by przebiec 5 pustyń na pięciu kontynentach, po każdej 250 kilometrów z plecakiem, wydawało się postronnym niemożliwe do zrealizowania. Bardzo jednak chciała.

Postanowiła solidnie się przygotować się i ruszyć w drogę. Udało się. Pani Julita jest pierwszą Polką, która zdobyła tytuł „Grand Slam +”. Pierwsza była Namibia, później Kaukaz i dalej Atacama, Antarktyda, a niedawno pustynia Gobi. Z każdej coś przywiozła. Oprócz bagażu wspomnień i świadomości swoich możliwości, poczucie, że ma siłę, aby realizować swoje najodważniejsze marzenia. Gdzie wyruszy niebawem? Posłuchajmy opowieści o pustynnej drodze….